Poco prima delle 7:00 di questa mattina, 3 novembre 2021, è crollata una trave dal ponte della ferrovia di Capannelle.

Capannelle, crolla una trave dal ponte della ferrovia

Sul posto, è immediatamente intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale, con quattro pattuglie del VII Gruppo Tuscolano e un ulteriore ausilio di una unità del Gruppo Appio.

Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area, con la chiusura di via delle Capannelle, da Via Appia Nuova a Via Tuscolana, per entrambi i sensi di marcia. Risultano temporaneamente chiuse anche Via del Calice, all’altezza di Via delle Capannelle e via Lucrezia Romana.

Ancora da chiarire l’esatta causa del crollo: si ipotizza l’urto di un camion di passaggio. Fortunatamente, non ci sono stati feriti.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio