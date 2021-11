Poco prima delle 7:00 di questa mattina, 3 novembre 2021, è crollata una trave dal ponte della ferrovia di Capannelle.

Capannelle, crolla una trave dal ponte della ferrovia

Sul posto, è immediatamente intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale, con quattro pattuglie del VII Gruppo Tuscolano e un ulteriore ausilio di una unità del Gruppo Appio.

Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area, con la chiusura di via delle Capannelle, da Via Appia Nuova a Via Tuscolana, per entrambi i sensi di marcia. Risultano temporaneamente chiuse anche Via del Calice, all’altezza di Via delle Capannelle e via Lucrezia Romana.

Ancora da chiarire l’esatta causa del crollo: si ipotizza l’urto di un camion di passaggio. Fortunatamente, non ci sono stati feriti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Alle ore 8:20, circa, la S.O. del Comando di Roma ha inviato una squadra VVF per un dissesto statico del ponte ferroviario di via di Capannelle. Un camion dell’Ama durante il transito ha urtato con il cassone la trave di metallo che delimita il transito ai veicoli (oltre 3,5 metri). La stessa si è divelta ed è caduta sulla sede stradale.

Sul posto è intervenuta la (12/A) con al seguito l’autogru (AG10) per la rimozione e la messa in sicurezza dell’area interessata.

Potrebbero seguire ulteriori aggiornamenti.

Foto di repertorio