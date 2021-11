Lucca Comics 2021 si conclude tra gli applausi: appuntamento al 2022!

Lucca Comics 2021 chiude i battenti. La prima edizione post-Covid ha funzionato benissimo. Praticamente tutto sold-out e biglietti venduti poco prima dell’inizio della kermesse, grazie alle nuove disposizioni, che hanno permesso una gestione più ampia dell’evento.

Lucca Comics 2021, tra successi e presentazioni

The Witcher seconda stagione su Netflix. Il trailer andato in onda in anteprima mondiale ha mostrato che stavolta si fa sul serio. Si nota sin da subito un maggiore budget a disposizione, per una serie che promette grandi sorprese.

Grande successo per la sezione cosplayer, una delle più visitate, con palazzo Bottini letteralmente “invaso” da personaggi dei comics e non solo. Particolarmente apprezzata anche la macchina dei Ghostbusters, così come l’anteprima della proiezione del nuovo film legato al brand.

Ancora una volta particolarmente apprezzata la “truppa” degli artisti romani (o quasi): da Roberto Recchioni a Licia Troisi, per finire con Gabriele Mainetti e Zerocalcare (solo per citarne alcuni). Nonostante qualche editore ha scelto ancora di non mettere stand (con la promessa di farlo nuovamente a partire dal 2022, pandemia permettendo), i padiglioni hanno fatto il pienone di pubblico.

Tutti ligi in fila hanno assistito ai numerosi eventi di questa edizione del Lucca Comics 2021. Numerosa anche la presenza delle persone provenienti dalla regione Lazio, che hanno contribuito a dare un tocco di romanità al festival.

Nonostante ci sia stato un ampio respiro internazionale con artisti del calibro di Roberto Saviano e Frank Miller, ma anche grandi nomi della musica come Caparezza e Mahmood.

Ecco infine i vincitori e le vincitrici dell’edizione 2021 dei premi dedicati al fumetto – i LUCCA

COMICS AWARDS – selezionati dalla Giuria formata da Giovanni Russo, l’autore Manuele Fior,

l’autrice Vittoria Macioci, i giornalisti e critici Alessandro Di Nocera ed Ettore Gabrielli. L’obiettivo

anche quest’anno è stato premiare le migliori opere a fumetti e i loro autori, indipendentemente da

nazionalità, formato editoriale e modalità di distribuzione.

Gran Guinigi

Miglior fumetto breve: A.M.A.R.E. antologia redatta da Amanda Vähämäki, Martina Sarritzu,

Alice Socal, Roberta Scomparsa, Eliana Albertini a cura di Liliana Cupido e Roberta Colombo

(Canicola).

Miglior serie: Asadora!, di Naoki Urasawa (Panini Comics).

Miglior disegno: Werther Dell’Edera per Something Is Killing The Children (Edizioni BD).

Miglior sceneggiatura: Lee Lai per Stone Fruit (Coconino Press – Fandango).

Iniziativa editoriale: Le Riviste Di Fumetti Umoristici a cura di Sio (Shockdom).

Miglior esordiente: Miguel Vila per Padovaland (Canicola).

Premio speciale della giuria: Penss e le Pieghe del Mondo di Jérémie Moreau (Tunué).

Yellow Kid

Fumetto dell'anno: Rusty Brown di Chris Ware (Coconino Press – Fandango).

Autore dell'anno: Marco Galli per “Dentro una scatola di latta” (Eris Edizioni).

Nell’ambito dei Lucca Comics Awards il riconoscimento principale è quello dedicato al Maestro del

Fumetto che da quest’anno avrà l’opportunità di realizzare un autoritratto che sarà esposto

all’interno della collezione permanente delle Gallerie degli Uffizi, nella mostra “Fumetti nei

musei | Gli autoritratti degli Uffizi” a cura di Mattia Morandi e Chiara Palmieri. Quest’anno il

prestigioso premio è stato assegnato a Lorenzo Mattotti e la sua opera andrà presto ad arricchire

uno degli spazi museali più importanti del mondo.

E ancora, tutti i premiati ai LUCCA GAMES AWARDS

Dedicato all'autore della mitica saga di Lupo Solitario, il Joe Dever Award è il premio alla miglior

operazione crossmediale dell'anno. L'evento cinematografico firmato da Denis Villeneuve, si

espande nel medium ludico grazie a un gioco da tavolo, cui ne seguirà anche uno di ruolo. Come

piacerebbe a Herbert, il board game apre così le “porte della percezione” su Arrakis e la sua

spezia. Il premio è stato infatti assegnato a Dune: Imperium di Paul Dennen, pubblicato da

Asmodee.

Divulgatore appassionato, convinto assertore della cultura ludica e instancabile talent scout di

autori italiani e stranieri, Gianfranco Fioretta è il vincitore del Premio alla Carriera 2021. Editore

e distributore di tanti e importanti titoli che hanno animato i tavoli e le serate di decine di migliaia di

giocatori nel nostro paese, Gianfranco ha iniziato il suo percorso nella prima metà degli anni ’70,

ed è stato uno dei primi ad accostare i buoni giochi ai buoni libri, intuendone il valore culturale e

sociale. Da allora, partecipa con costante e scrupolosa sistematicità a tutte le fiere di settore, dalle

più piccole alle più importanti, contribuendo a una diffusione sempre più capillare della passione

per il (buon) gioco, cui ha dedicato gran parte della sua vita professionale.

Mai come quest’anno il Gioco dell’Anno rivela la sua importanza. Complice anche la pandemia,

infatti sempre più italiani hanno scoperto i giochi da tavolo come compagni di svago in famiglia, tra

amici e con i più piccoli.

Il riconoscimento annuale di Lucca Comics & Games che premia i giochi da tavolo “gateway” –

titoli facili ma avvincenti in grado di coinvolgere anche tutti coloro che non hanno mai giocato da

tavolo o è da tempo che non lo fanno – è stato assegnato a My City, una produzione dei game

designer Reiner Knizia edito da Kosmos Verlag, distribuito da Giochi Uniti.

90.000 visitatori, 300 espositori e centinaia di appuntamenti

hanno illuminato le quattro giornate di Lucca Comics & Games

Lucca, 2 novembre 2021 – Si è conclusa ieri … a riveder le stelle: light, la quattro giorni che ha segnato il ritorno in presenza di Lucca Comics & Games e soprattutto del suo pubblico. Una community che ha accolto questa edizione con un entusiasmo senza precedenti, facendo raggiungere il sold out dopo una settimana dall’apertura delle biglietterie online con 90.000 biglietti venduti. L’edizione dei 55 anni ha riportato in città 300 espositori dislocati in 15 aree espositive, andando a (ri)scoprire anche luoghi che storicamente avevano ospitato il Festival, conquistando alcuni dei palazzi storici più suggestivi e riportando al centro della scena tutti gli universi che ne costruiscono il cuore e l’anima: fumetto, gioco da tavolo, autoproduzioni, narrat iva e fantasy, videogiochi ed eSports, prodotti editoriali per bambini e ragazzi, cinema e serie tv, con la novità di un’area dedicata esclusivamente al mondo cosplay.

“Colgo l’ occasione di chiusura di un’edizione del festival sicuramente complessa – sottolinea Francesca Fazzi, presidente di Lucca Crea -, di fronte ad una sfida vinta e ai risultati rilevanti, anche in termini culturali, che abbiamo misurato in questi giorni, per esprimere un grande grazie. Alla Prefettura, alla Questura, al Comune, a tutte le forze dell’ordine e anche alla protezione civile e ai volontari, che ci hanno sostenuto e affiancato nei lunghi mesi di incertezza della progettazione del festival, aiutandoci a gestire la complessità di questa formula inedita da organizzare in uno scenario in continua evoluzione. Ma come presidente di Lucca Crea il mio grazie va soprattutto al direttore Emanuele Vietina, al suo grande impegno e alla sua capacità di coordinare uno straordinario gruppo di professionisti, che non si sono risparmiati e che hanno finalizzato energie e competenze, affinché la manifestazione potesse esprimersi nella forza di un grande progetto”.

“Vogliamo ringraziare tutti gli autori, editori e partecipanti – i nostri visitAutori, il cuore del Festival – che ci hanno aiutati a far funzionare questa incredibile manifestazione. L’edizione più sentita, quella più necessaria, che testimonia come il cantiere ChanGes avviato lo scorso anno sia ancora aperto, attivo, vivace e pronto a sviluppare nuovi progetti. Questo periodo di sperimentazione ha portato alla maturazione di una grammatica festivaliera totalmente rinnovata, che ha accolto le novità del 2020 integrandole con le esperienze magistrali del passato recente, per creare un legame nuovo e profondo con il pubblico: quello presente nella città, quello che ha goduto degli eventi ed esperienze anche da casa o nei campfire, i luoghi dove nasce e cresce la community”, spiega il direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina.

Un evento unico per la proposta editoriale e culturale, ma soprattutto per l’intensità dei valori condivisi che il community event, il DNA di Lucca Comics & Games, ha saputo sprigionare. Decine di migliaia di visitatori hanno illuminato il festival ed hanno potuto godere di: oltre 300 incontri programmati in 16 diverse location; 59 dedicati delle diverse coniugazioni dei comics oltre a centinaia di momenti dedicati ai firmacopie; 66 quelli legati al mondo games a cui si aggiungono gli eventi di gioco organizzato, 29 le attività connesse all’universo fantasy, 55 quelli vissuti nella villa dedicata al mondo cosplay e alle sue declinazioni; 24 gli eventi dell’area movie tra cui anteprime come gli Eternals, proiezioni e appuntamenti speciali tra cui l’incontro con gli attori e la showrunner della seconda stagione di The Witcher. Protagonista anche la saga fantasy Wheel of Time con un’esperienza immersiva tra costumi e contenuti video tratti dalla serie di prossima uscita su Prime Video. Celebrata tramite una mostra con alcune anteprime, anche la Serie TV ARCANE, prossimamente su Netflix, ispirata al videogioco League of Legends, mentre il videogioco competitivo è stato tra i protagonisti anche quest’anno alla eSports Cathedral, in una 4 giorni di gioco professionistico e eventi speciali cura di ESL. Le mostre hanno abbracciato il mondo del fumetto, dell’illustrazione, del gioco, del cinema e del videogioco, tra queste ricordiamo l’esclusiva esposizione dedicata a Will Eisner composta da ben 100 opere. Tre aree sono state dedicate al firmacopie, per rendere più partecipata l’esperienza dei visitatori e eliminare le lunghe code nei padiglioni, rendendo gli spazi espositivi più fruibili. Tra i principali ospiti Frank Miller, Roberto Saviano, Ryan Ottley, Paul Azaceta, Bastien Vivès, Martin Quenehen, Zerocalcare, Leo Ortolani, Sio, Andrea Paris, Angelo Stano, Pera Toons, e gli autori legati alle mostre Teresa Radice e Stefano Turconi, Giacomo Bevilacqua, Walter Leoni. E ancora la connessione tra mondi del progetto Rock ‘n’ Comics con la partecipazione di Caparezza insieme al disegnatore Simone Bianchi, Mahmood, Shade, il frontman dei Negrita Pau e i Lacuna Coil moderati da Andrea Rock. Dall’incontro che ha visto sul palco lo streamer Pow3r accanto al direttore di Unicef Italia Paolo Rozera, alla partecipazione di Maccio Capatonda e del comico, conduttore e autore Valerio Lundini. Non sono mancati approfondimenti culturali come le due produzioni inedite di Graphic Novel Theatre (Corpicino a teatro – Pagine nere per nere cronache e L’Oreste – Quando i morti uccidono i vivi) e il Tuono Day dedicato ad Andrea Paggiaro in arte Tuono Pettinato.

Lucca Comics & Games non si è esaurita tra le mura cittadine ma anche quest’anno si è arricchita dell’esperienza di evento diffuso in tutto il territorio nazionale grazie ai 122 Campfire presenti in 18 regioni, con oltre 500 eventi in programma. Il canale Twitch del Festival ha ospitato per quattro giorni un’intensa programmazione – “guidata” da Claudio Di Biagio e dalle streamer Ckibe (Roberta Sorge) e Kurolily (Sara Stefanizzi) – che ha incluso 63 attività con 50 ospiti per oltre 43 ore di diretta. Una bella squadra di streaming partner si sono occupati di approfondire la programmazione delle varie aree attraverso i propri canali Twitch, portando dietro le quinte del Festival gli spettatori: Lo Spazio Bianco, AnimeClick, Multiplayer.it, CulturaPOP, Nerdcore, IoGioco, The Game Machine, BadTaste, Crossover Universo Nerd.

Amazon si è confermato l’e-commerce ufficiale di Lucca Comics & Games aprendo lo Store dedicato al Festival per avvicinare Lucca Comics & Games ai fan di tutta Italia. Rinnovata anche la Main Media Partnership con Rai, a tutti gli effetti uno dei luoghi di fruizione del festival: approfondimenti, documentari, dibattiti che fino a fine febbraio 2022 saranno godibili comodamente da casa e on demand tramite la sezione riservata al Festival su RaiPlay. L’animazione del poster di Paolo Barbieri, diventato lo spot per RAI, ha ottenuto oltre 40 milioni di visualizzazioni. Tra gli eventi top, l’anteprima della seconda stagione della serie Stalk e la puntata speciale di Wonderland su Rai4, in cui sono stati annunciati i Lucca Comics & Games Awards, gli “oscar” italiani del fumetto e del gioco assegnati ogni anno dal Festival agli autori e ai creativi più rappresentativi delle due aree. Una serata in cui Lorenzo Mattotti è stato insignito del titolo di Maestro del Fumetto, che non è solo un riconoscimento della sua straordinaria carriera: grazie alla collaborazione tra Ministero della Cultura, Galleria degli Uffizi e Lucca Comics & Games, il suo autoritratto andrà ad arricchire la mostra “Fumetti nei musei | Gli autoritratti degli Uffizi” a cura di Mattia Morandi e Chiara Palmieri, esposta in anteprima durante l’edizione 2021 del Festival, che andrà poi ad ampliare la collezione delle Gallerie degli Uffizi. L’evoluzione e la crescita del dialogo con le maggiori istituzioni hanno trovato dimostrazione anche nella scelta del Ministero per le Politiche Giovanili di valorizzare le commemorazioni per il centenario del Milite Ignoto adottando un taglio narrativo, linguaggi espressivi e canali di divulgazione che potessero toccare la sensibilità di giovani e giovanissimi, anche attraverso le modalità e i momenti di condivisione che contraddistinguono il festival lucchese. Un progetto a cura di Anna Villari e Paolo Vicchiarello, che nasce da una collaborazione tra la Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Lucca, su impulso proprio del Ministro per le Politiche Giovanili e con il supporto di Lucca Comics & Games. A ulteriore dimostrazione di quanto il com munity event e i suoi mondi di riferimento siano diventati centrali non solo a livello internazionale ma anche per la politica culturale del Paese e per l’agenda del Governo.

E ora, appuntamento al 2022 nel tradizionale Ponte di Ognissanti dedicato al fumetto e al gioco!