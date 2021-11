Dal portale di Acea si apprende che giovedì 4 novembre 2021 si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcune vie di Carpineto Romano.

I dettagli

“Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, giovedì 04 novembre dalle ore 08:00 alle 12:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nelle seguenti vie del Comune di Carpineto Romano:

via Prosperi Porta

via Sant’Agostino

via Ninfina

via Carpinetana (sino al distributore direzione Montelanico)

vie limitrofe

Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile per l’intera durata dei lavori in via Sant’Agostino.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio”, è quanto si apprende dal sito di Acea.

Foto di repertorio