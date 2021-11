Cassino. Auto falcia un uomo: 31enne in codice rosso

Grave incidente questa mattina, 2 novembre 2021, a Cassino: un uomo in sella alla sua bicicletta è stato investito e ora è in codice rosso.

Sono ancora da accertare le cause del grave investimento che ha avuto luogo stamattina in via Vaglie a Cassino, quando un’auto ha falciato un 31enne in sella alla sua bicicletta.

L’uomo è stato portato d’urgenza in codice rosso al Santa Scolastica: le sue condizioni sono abbastanza gravi.

Al momento, i Carabinieri stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

