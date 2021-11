A1. Code tra Ferentino e Anagni per incidente: coinvolti 5 veicoli

Si segnala la presenza di code questa mattina, 2 novembre 2021, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto autostradale compreso tra Ferentino e Anagni.

A1, code per incidente tra Ferentino e Anagni

Code con tendenza all’aumento sulla A1 Roma-Napoli tra Ferentino e Anagni in direzione di Roma a causa di un incidente al km 606 che ha coinvolto 5 veicoli. Al momento si transita su una sola corsia. Lo comunica Astral Infomobilità.

Al momento, non è stata resa nota l’entità del sinistro. Si raccomanda di procedere con cautela.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Aggiornamento delle ore 9:25

Nell’incidente, una persona è rimasta ferita.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 9 km di coda in diminuzione tra Ferentino e Anagni in direzione Roma.

Per gli utenti che da Napoli sono diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Ferentino, percorre la SS 6 Casilina in direzione Roma e successivamente rientrare in A1 a Anagni.

