Il G20 non ferma i controlli: droga e arresti a Tor Bella Monaca e Zagarolo

Nelle ultime ore, a distanza dai “big” riuniti nel G20 dell’EUR, i Carabinieri della Compagnia di Frascati e quelli della Stazione di Roma Tor Bella Monaca in diverse attività di controllo, hanno arrestato ben sei persone per droga.

I dettagli

In particolare ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Tor bella Monaca, in via dell’Archeologia, al termine di un servizio di osservazione, hanno arrestato due italiani di 35 e 44 anni, entrambi disoccupati e con precedenti, il 44enne già con l’obbligo di presentazione alla PG. I due sono stati notati aggirarsi con fare sospetto nei pressi della nota piazza di spaccio e quindi fermati per un controllo. A seguito della perquisizione personale sono stati trovati in possesso, complessivamente, di ben 44 dosi di cocaina del peso di circa 26 grammi e della somma contante di 770 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Sempre in via dell’Archeologia, in serata, i militari hanno arrestato un 40enne romano, già noto ai militari, notato anche lui aggirarsi con fare sospetto nella nota piazza di spaccio. I Carabinieri lo hanno raggiunto e a seguito della perquisizione personale hanno rinvenuto e sequestrato 14 dosi di cocaina del peso di circa 6 grammi e la somma contante di 160 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. La scorsa notte, sempre in via dell’Archeologia, i Carabinieri hanno arrestato un 47enne romano, con precedenti, in atto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in casa dalle 20.00 alle 08.00 del mattino. L’uomo è stato sorpreso fuori dal proprio domicilio e sottoposto a perquisizione personale dai militari, è stato trovato in possesso di 39 dosi di cocaina del peso di circa 21 grammi e della somma contante di 180 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Infine la scorsa notte, in via Catalani a Zagarolo, in località Valle Martella, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Frascati hanno arrestato due persone italiane di 19 e 33 anni, il più grande con precedenti. In particolare i militari li hanno notati cedere dello stupefacente ad un 39enne, che è stato identificato e segnalato quale assuntore. Nella circostanza i due arrestati hanno cercato di fuggire a bordo di una vettura a noleggio, ma sono stati poco dopo rintracciati dai militari. A seguito della perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati in possesso di 4 dosi di cocaina del peso di circa 2 grammi e di ulteriori 8 dosi di hashish del peso di 4 grammi, nonché della somma contante di 660 euro, ritenuta provento della pregressa attività di spaccio. Dopo l’arresto i due sono stati condotti presso le rispettive abitazioni, agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Gli altri arrestati sono stati invece trattenuti in caserma in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo. Tutta la droga e il denaro rinvenuti nelle diverse attività sono stati sequestrati.