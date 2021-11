Novità nella nuova legge di bilancio approvata dal Consiglio dei Ministri: lo stipendio dei sindaci aumenterà.

Paghe in aumento per i Sindaci: è uno dei punti della nuova legge di bilancio

Il Governo Draghi ha deciso di aumentare lo stipendio dei Sindaci. Per questa misura, infatti, secondo quanto appreso dalla bozza, sono disponibili. Per finanziare la misura sono disponibili 100 milioni per il 2022, 150 per il 2023 e 220 milioni a decorrere dal 2024.

Ma come aumenteranno gli stipendi

Secondo quanto riportato da Ansa, gli aumenti saranno del 100 per cento per i sindaci metropolitani, con percentuali a calare per gli altri comuni in base al numero dei residenti. Lo stipendio crescerà dell’80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti; del 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti; del 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; del 35 per cento per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti; del 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; del 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti; del 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti e del 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.