Continua il piano della assunzioni 2021 del comune di Ardea

Continua il piano assunzionale 2021 del comune di Ardea

Qualche settimana fa, vi avevo anticipato che, oltre alle persone già assunte e che hanno già iniziato a lavorare presso il nostro Ente, sarebbero state assunte anche altre risorse, circa quattordici.

La maggior parte di queste quattordici risorse deriva dallo scorrimento delle graduatorie dei concorsi che abbiamo concluso quest’anno: vi confermo che già a partire da questa settimana inizieranno le convocazioni degli altri vincitori per la firma del contratto e per l’assegnazione ai vari uffici (servizi demografici compresi).

Ma non è tutto.

Come sapete, abbiamo riattivato i concorsi per il comandante della polizia locale e per il dirigente dell’ufficio tecnico: il 21 ed il 22 ottobre si sono svolte le prove scritte ed entro novembre verranno effettuate anche quelle orali che permetteranno di stilare una graduatoria finale.

La novità che volevo condividere riguarda un ulteriore concorso pubblicato questi giorni sul sito del comune di Ardea: abbiamo attivato, infatti, un nuovo concorso per istruttore direttivo tecnico cat. D. Un’altra importante opportunità di lavoro per i cittadini, un’altra opportunità per il comune di Ardea di inserire competenze nuove.

Potete trovare il bando di questo concorso nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso.

Il 2020 ed il 2021 sono stati gli anni in cui il nostro comune ha ricominciato ad assumere personale: è stato un lavoro di continuo confronto e ricerca di soluzioni svolto con dirigenti e dipendenti dell’ufficio personale, reso ancora più complesso dallo stato di dissesto finanziario che ci impone di attendere le autorizzazioni del Ministero. Però, come dico spesso, la motivazione di una squadra e la volontà (reale) di raggiungere un obiettivo sono gli elementi che fanno la differenza.

Nonostante il Covid, nonostante il dissesto…insomma nonostante molti impedimenti stiamo concretizzando tutte le assunzione programmate nel 2021.

Bando per lavorare al comune di Ardea: ecco i dettagli

Si comunica che è stato pubblicato il bando per istruttorI direttivI tecnicI cat. D, nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso-Concorso 2021 D tecnico.

Per i dettagli si rimanda all’area apposita.

Link: https://comune.ardea.rm.it/primo-piano/bando-di-concorso-pubblico-per-2-posti-di-istruttore-direttivo-tecnico-cat-d-d1/