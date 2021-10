Dramma a Castel Gandolfo: accusa un malore e muore 60enne di Velletri

Dramma vicino al lago di Castel Gandolfo. Un uomo di 60 anni, dopo aver accusato un malore, è morto.

Malore vicino il lago di Castel Gandolfo: muore 60enne di Velletri

A perdere la vita è stato un uomo di Velletri. Ancora non sono chiare le dinamiche di quello che è avvenuto oggi, domenica 31 ottobre 2021, a Castel Gandolfo. Secondo quelle che sono le prime informazioni, però, un uomo di 60 anni, forse a causa di un malore, è caduto a terra privo di sensi.

Alcuni passanti sono subito intervenuti per salvarlo, praticandole il massaggio cardiaco, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche il personale del 118 che non ha potuto far altro che accertare la morte del 60enne.