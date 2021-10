Ostiense, provoca un incidente mortale e poi scappa: rintracciato il pirata

È stato arrestato dalla Polizia Locale di Roma Capitale D.A, cittadino italiano di 29 anni, che si è dato alla fuga dopo un incidente stradale nel quale ha perso la vita un ragazzo di 24 anni questa notte, su via Ostiense.

Arrestato un 29enne datosi alla fuga dopo incidente mortale

Pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute intorno alle 2.30 in via Ostiense, altezza via di Decima, per i rilievi di un incidente in cui è rimasto coinvolto un motociclista di 24 anni, a bordo di un’Honda SH, che dopo l’urto con un’Audi A3, è deceduto. Il conducente dell’auto, dopo lo scontro, si è allontanato lasciando l’auto sul luogo dell’incidente.

Le indagini avviate immediatamente dai caschi bianchi hanno permesso, in poco tempo e grazie anche ad un’attenta verifica delle immagini di video sorveglianza della zona, di risalire al responsabile e di ricollegarlo a quanto accaduto. Sono stati gli agenti del I Gruppo Centro “ex Prati” a recarsi presso l’abitazione del 29enne, che è stato arrestato. Ora D.A. dovrà rispondere dei reati di fuga, omissione di soccorso e omicidio stradale.