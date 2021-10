Un uomo anziano, ospite da suo figlio a Poli (Roma), ha fatto sparire le proprie tracce una volta arrivato a Roma, nella zona di Ponte Mammolo.

Ponte Mammolo, scende dal pullman e non torna dalla figlia

Mario Paolucci, 83 anni, vedovo, è ospite del figlio a Poli (Roma). Intorno alle 15:20 del 30 ottobre la nuora è andata a prendere la figlia a scuola lasciandolo da solo a guardare la tv.

Quando un’ora dopo è rientrata non lo ha trovato in casa. Probabilmente intorno alle 16, era uscito per raggiungere Roma, dove vive l’altra sua figlia, con il pullman che arriva all’altezza di Ponte Mammolo alle 17. Ma dalla figlia non è arrivato e di lui non si hanno più notizie.

Potrebbe trovarsi in difficoltà e non essere in grado di chiedere aiuto. I familiari temono che, soprattutto con il buio, possa perdere l’orientamento. Ha con sé i documenti ma non il cellulare.

La descrizione dell’uomo

Sesso:M

Età:83 (al momento della scomparsa)

Statura:160

Occhi:verdi

Capelli:bianchi

Abbigliamento:cappello nero in tessuto con visiera, giacca blu, maglioncino grigio scuro, pantaloni beige, stivaletti neri in pelle, occhiali da sole con montatura nera, orologio analogico; ha consé un portafoglio marrone