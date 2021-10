I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un 42enne romano con le accuse di evasione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamento, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale.

Nella notte, a seguito di alcune segnalazioni giunte al 112, i Carabinieri sono intervenuti in piazza Dante dove l’uomo stava danneggiando alcune autovetture in sosta.

I Carabinieri hanno fermato il 42enne accertando che era evaso dagli arresti domiciliari, a cui era sottoposto con braccialetto elettronico per precedenti reati, allontanandosi dalla sua abitazione in via Giuseppe Piolti de’ Bianchi senza alcun motivo o autorizzazione.

A seguito della perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto nelle tasche del suo giubbotto 5 flaconi di metadone, per complessivi 500 ml, un coltello e un taglierino. L’eccessivo stato di alterazione psicofisico dell’uomo ha richiesto l’intervento del 118 ma alla vista del personale sanitario il 42enne ha rifiutato le cure e ha opposto resistenza ai Carabinieri che tentavano di contenerlo, minacciandoli anche di morte.

Alla fine, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante sono riusciti a calmarlo e a portarlo in caserma dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.

