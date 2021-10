Nelle ultime 24h sono stati effettuati 851 tamponi in provincia di Frosinone. Abbiamo registrato 40 nuovi casi di positivi al SARS-CoV-2.

I negativizzati sono 39. I ricoveri sono 10. Non abbiamo registrato decessi.

L’appello della ASL di Frosinone:

“Stiamo assistendo da qualche giorno ad un lento ma costante incremento dei casi di COVID-19, e tale aumento diffuso in tutta Italia, potrebbe essere il preludio ad una recrudescenza dell’epidemia anche in considerazione dell’abbassamento delle temperature e dell’aumento delle attività sociali in ambienti chiusi.

Appare allora sempre più importante attenersi alle regole comportamentali per la riduzione del rischio di contagio (distanziamento fisico, uso delle mascherine chirurgiche e FFP2, igienizzazione delle mani) e accelerare nella somministrazione delle terze dosi di vaccino per i soggetti superiori a 60 anni e per gli operatori sanitari qualora siano trascorsi sei mesi dall’ultima dose, e della dose aggiuntiva per i soggetti immunocompromessi.

Un ulteriore appello va fatto a coloro che non si sono ancora sottoposti a vaccinazione perché così facendo stanno mettendo a rischio la loro salute e quella dei loro familiari”.

