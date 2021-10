Ancora da comprendere le esatte dinamiche di un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, a Colleferro. Un uomo di circa 60 anni a bordo della sua auto ha investito una donna incinta e il figlio piccolo.

Incidente a Colleferro: investiti donna incinta e figlio

Entrambi sono stati portati in ospedale dopo gli immediati soccorsi.

Sul posto sono giunte anche le forze dell’Ordine per chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Ci auguriamo che la situazione dei feriti non sia grave, ma sembra che siano entrambi in codice rosso. Il sinistro è avvenuto a circa 24 ore di distanza da un altro.

Potrebbero seguire aggiornamenti in merito.

Foto di repertorio