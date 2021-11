SARS-COV-2 e ricerca: le persone vaccinate possono trasmettere facilmente la mutazione Delta. Una ricerca dell’Imperial College di Londra mostra come la variante Delta altamente contagiosa possa diffondersi anche tra i vaccinati.

La ricerca

Una nuova ricerca dell’Imperial College conferma quanto riportato da altri studi sulla trasmissibilità della mutazione Delta . In particolare, questa ricerca indica che la variante Delta può essere facilmente trasmessa da individui vaccinati, sebbene questi contatti abbiano meno probabilità di contrarre l’infezione se vaccinati. I ricercatori hanno sottolineato che i risultati non hanno minato l’idea che la vaccinazione fosse il modo migliore per ridurre l’incidenza di malattie gravi e hanno sottolineato che erano necessarie dosi di richiamo.

Hanno scoperto che l’infezione nei vaccinati passa più velocemente ma la carica virale massima rimane simile a quella dei non vaccinati. “Attraverso ripetuti e frequenti campionamenti di casi di Covid-19, abbiamo scoperto che gli individui vaccinati possono essere infettati e trasmettere l’infezione ai loro familiari, anche a quelli vaccinati”, ha affermato la dott.ssa Anika Singanayagam, coautrice dello studio.”

I nostri risultati forniscono prove importanti del motivo per cui la variante Delta continua a causare un numero elevato di casi in tutto il mondo, anche in paesi con alti tassi di vaccinazione”, ha aggiunto. 621 volontari hanno partecipato allo studio. È stato riscontrato che dei 205 contatti di persone infette dalla variante Delta, il 38%, non vaccinati, è risultato positivo al nuovo coronavirus.

Tra i vaccinati, il 25% è risultato positivo. I vaccini risultati positivi al Covid-19, in media, erano stati vaccinati molto prima di quelli risultati negativi. Questo, secondo gli autori, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è un’indicazione che l’immunità sta diminuendo nel tempo e rafforza l’argomento secondo cui sono necessarie dosi di richiamo. L’epidemiologo Neil Ferguson ha commentato che l’elevata trasmissibilità di Delta significa che è improbabile che la Gran Bretagna ottenga “l’immunità di gregge” a lungo.

"Questo potrebbe accadere nelle prossime settimane: se l'attuale epidemia dell'epidemia raggiunge il picco e poi inizia a diminuire, abbiamo per definizione, in un certo senso, raggiunto l'immunità di gregge, ma questo non sarà permanente", ha detto ai giornalisti. "L'immunità diminuisce nel tempo, è imperfetta, quindi avremo ancora il contagio ed è per questo che il programma di richiamo è così importante", ha affermato.