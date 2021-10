G20 a Roma, come cambia la viabilità nel fine settimana di Halloween

Scattano oggi le misure restrittive alla viabilità, che rientrano nel piano di sicurezza messo a punto in vista del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20, che si terrà questo fine settimana.

Zona di massima sicurezza nel Quartiere – Eur dalle ore 19.00, con l’interdizione totale al transito veicolare e limitazioni al transito pedonale in tutte le aree limitrofe alle sedi del Vertice.

Migliaia gli agenti impegnati nei servizi di viabilità e nel presidio dei varchi che delimiteranno l’area del IX Municipio, interessata dalle riunioni.

Oltre l’Eur, anche tutta la zona del Centro sarà off limits, con possibilità di temporanee chiusure al traffico.

Il vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20 si terrà a Roma il 30 e 31 ottobre 2021, presso il Roma Convention Center – La Nuvola, nel quartiere EUR. Riunioni anche nelle sedi del Salone delle Fontane e Palazzo dei Congressi, pertanto già da oggi, mercoledì 27 ottobre, scatteranno i primi divieti di fermata e sosta nelle aree limitrofe le sedi del Vertice.

Dalle ore 00.01 del 28.10.2021 alle ore 24.00 del 29.10.2021 DIVIETO DI TRANSITO eccetto mezzi tecnici:

PIAZZALE DELL’INDUSTRIA

Dalle ore 19.00 del 29.10.2021 e fino a cessate esigenze del 31.10.2021 DIVIETO DI TRANSITO eccetto autorizzati:

VIA C. COLOMBO (carreggiata centrale direzione Roma centro – da Viale dell’Umanesimo a Via Laurentina)

VIA C. COLOMBO (carreggiata centrale direzione G.R.A. – da Via Laurentina a Viale dell’Umanesimo)

VIA C. COLOMBO (complanare dir. G.R.A. – da alt. svincolo Sheraton a Viale America)

VIADOTTO DELLA MAGLIANA direzione Fiumicino – svincolo Via C. Colombo direzione G.R.A.

VIADOTTO MAGLIANA direzione Via Laurentina – svincolo Via C. Colombo direzione G.R.A.

VIA DELLA MUSICA

VIALE DELL’ARTIGIANATO

VIALE DELL’INDUSTRIA

VIALE DELL’AGRICOLTURA

VIALE DELLA CIVILTA’ DEL LAVORO (da Viale Beethoven a Via C. Colombo)

VIA CHOPIN

VIA LISZT

VIALE EUROPA (da Viale Beethoven a Via C. Colombo)

VIALE AMERICA (da Viale Beethoven a Via C. Colombo)

VIALE DELL’ARTE (da Viale dell’Aeronautica a Viale della Musica)

VIALE AFRICA (da Viale dell’Arte a Via C. Colombo)

Istituzione dei seguenti varchi transennati e presidiati con interdizione totale al transito veicolare (salvo residenti ed aventi diritto) e limitazioni al transito pedonale:

PIAZZALE DELL’INDUSTRIA intersezione VIALE DELL’INDUSTRIA

VIALE DELL’ARTE intersezione VIA DELL’ARTIGIANATO (circolo di tennis)

VIALE DELLA SCULTURA intersezione VIALE DELLA MUSICA

VIALE DELLA SCULTURA intersezione VIALE REMBRANDT

PIAZZALE ROBERT SCHUMAN intersezione VIALE DELL’ARCHITETTURA

VIA DEL POGGIO LAURENTINO alt. civ.66

VIALE DELL’ARTE intersezione VIALE AMERICA

VIALE AMERICA intersezione VIALE SHAKESPEARE

VIALE AMERICA intersezione VIALE BOSTON

LARGO GIUSEPPE PELLA intersezione VIA C. COLOMBO

VIALE EUROPA alt. civ. 175

PIAZZALE ASIA intersezione VIALE ASIA

VIA LISZT intersezione VIALE TOLSTOI

VIALE TOLSTOI alt. civ. 5

VIA CHOPIN alt. civ. 23

VIA BIZET alt. civ. 6

VIA CIRO IL GRANDE intersezione VIALE DELLA CIVILTA’ DEL LAVORO

VIALE DELL’AGRICOLTURA intersezione VIA CIRO IL GRANDE

VIA C. COLOMBO alt. PIAZZALE AGRICOLTURA

È prevista la chiusura di alcune stazioni metro e lo spostamento del capolinea mezzi pubblici da Piazzale dell’Agricoltura a Piazzale Luigi Sturzo e da Piazza della Stazione Enrico Fermi e Viale America a Piazzale Pier Luigi Nervi (lato S. Eugenio) con divieto di transito e divieto di fermata, eccetto mezzi pubblici, dalle ore 14.00 del 29.10.2021:

PIAZZALE LUIGI STURZO (stazionamento mezzi pubblici)

PIAZZALE PIER LUIGI NERVI – area di parcheggio lato S. Eugenio (stazionamento mezzi pubblici)

Ci saranno delle rigide restrizioni alla viabilità intorno alla STAZIONE TERMINI, in particolare, nella giornata di sabato dalle 18.30, è prevista la CHIUSURA completa di VIA NAZIONALE al traffico veicolare e ai bus. Sarà consentito solo il transito a piedi dopo un filtraggio.

Dalle ore 11.00 e fino a cessate esigenze del 30.10.2021, è istituito il DIVIETO DI TRANSITO in entrambi i sensi di marcia in Via Aurelia Antica, nel tratto compreso tra l’intersezione con via di Villa Betania e Via delle Fornaci, eccetto residenti ed autorizzati;

VIA SICILIA: Fino alle cessate esigenze del 31/10/2021, CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE, eccetto i veicoli autorizzati, nel tratto compreso tra via Toscana e via Marche;

Ulteriori discipline provvisorie di traffico saranno attivate in altre zone della città per regolare la viabilità in occasione di altri eventi e cerimonie connessi al Vertice con possibilità di temporanee chiusure al traffico. Si raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica.

CHIUSURE FERMATE DELLA METROPOLITANA , LINEE A e B:

AREA EUR

dalle ore 19 del 29 ottobre e sino alle ore 06.00 del 1 novembre:

LAURENTINA

EUR MAGLIANA

EUR FERMI

EUR PALASPORT

MARCONI

AREA CENTRO

dalle ore 13.00 del 30 ottobre e sino a cessate esigenze della stessa giornata:

COLOSSEO

CIRCO MASSIMO

REPUBBLICA

dalle ore 14.00 del 30 ottobre 2021 fino a cessate esigenze dello stesso 30 ottobre 2021:

CASTRO PRETORIO

CAVOUR

BARBERINI

TERMINI

SPAGNA

FLAMINIO

Si ricordano di seguito le discipline provvisorie di traffico adottate: https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS838390&fbclid=IwAR09O4ImLvOYV5bZ0LV9l8C5I1FFSX50rOy1hoSvMVxfG1XSHzbLsTZ_neg