Di seguito, la nota dell’Assessore Possidoni del Comune di Ardea:

GRAZIE CLAUDIO

A nome di tutta l’Amministrazione volevo ringraziare il nostro dipendente dell’Ufficio Tecnico Claudio Sciacchitano per il gesto di coraggio che ha permesso di trarre in salvo una signora ed il suo cane intrappolati all’interno della propria casa, colpita da un incendio.

Ho parlato con la signora che mi ha detto che “e’ successo tutto in un attimo, con tavolo e divani che hanno preso fuoco… E Claudio si e’ buttato tra le fiamme, aiutando me e portando in salvo il mio cane”.

Anche al di fuori delle stanze del Comune, Claudio ha dimostrato la sua affidabilità e attenzione verso gli altri, caratteristiche che lo rendono un punto di riferimento per molti.

A nome di tutta l’Amministrazione comunale, un sincero grazie.

Foto di repertorio