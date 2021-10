Segnalato nel primo pomeriggio di oggi, 28 ottobre 2021, un incidente al IV chilometro. Vicino un ristorante della zona, un centauro si sarebbe scontrato con un mezzo pesante.

Colleferro, incidente al IV chilometro: coinvolto un centauro e un mezzo pesante

Nello specifico, si tratterebbe di un uomo in moto, che avrebbe impattato contro un autobus. Ad avere la peggio proprio il motociclista, trasportato in ambulanza in ospedale.

Ancora sconosciuta la dinamica del sinistro, avvenuto nel territorio di Colleferro. Sul posto sono presenti i soccorsi e le forze dell’Ordine per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

A distanza di pochi giorni viene dunque segnalato un altro incidente in una zona, quella del IV chilometro, in cui purtroppo se ne registrano di diversi.

Potrebbero seguire aggiornamenti a breve.