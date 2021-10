Nemi punta su Lavori pubblici, sicurezza stradale e decoro urbano

Questo mese di ottobre l’Amministrazione Comunale ha dato seguito agli accordi presi con Acea per potenziare e migliorare il servizio idrico delle utenze residenziali ad iniziare dalla condotta dorsale proveniente dalla Via dei Laghi. Grazie a questi interventi si è rinnovata una parte della rete idrica portante, eliminando varie perdite occulte presenti sulla vecchia rete ormai vetusta. E’ stata sostituita anche la fontanella di piazza De Sanctis che sistematicamente richiama numerosi cittadini e turisti per rifocillarsi. I lavori di potenziamento e ripristino della rete idrica proseguiranno, come fortemente richiesto dall’Amministrazione Comunale Bertucci, anche all’interno del quartiere residenziale di Parco dei Lecci e Via dei Corsi.

E’ stato ripristinato l’intero manto stradale della piazza di Valle delle Colombe e parte delle strade confinanti. Inoltre il Comune si è aggiudicato anche un Bando ministeriale che prevede il rifacimento di tutta la Via delle Colombe, Via della Radiosa e parte di Via dei Corsi. I Lavori saranno realizzati entro l’anno e andranno a migliorare un’importante strada per accedere a Nemi dalla parte della Via dei Laghi fino al centro storico. – lo scrive in una nota il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci –