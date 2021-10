Champions League ed Europa League in TV: le partite in chiaro di novembre 2021. Dove vedere Zenit-Juventus, Porto-Milan e Marsiglia-Lazio?

Champions League ed Europa League in TV: le partite in chiaro del 2, 3 e 4 novembre. Cosa andrà in onda su Canale 5, Prime Video e TV8

Scopriamo insieme quali saranno i match trasmessi in televisione martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 novembre e cosa andrà in onda su Canale 5 e TV8, ma anche su Prime Video.

Dove vedere Zenit-Juventus?

Si torna in campo con le partite di Coppa dopo il turno infrasettimanale delle nazionali prima e dei campionati nazionali in seguito. Dopo il lunedì festivo e un turno domenicale che ha regalato molte sorprese e partite di alto livello, non c’è tempo di tirare il fiato per le formazioni italiane.

La partita di Champions League trasmessa da Canale 5 martedì 2 novembre 2021: quale sarà

Lo scorso turno la scelta era ricaduta sul Milan. C’è chi spera di vedere finalmente in chiaro anche le gesta di una delle squadre che gioca meglio in Italia e in Europa, ovvero l’Atalanta, ma su Mediaset non sarà così. Martedì 2 novembre, in chiaro su Canale 5, andrà in onda alle ore 21:00 Zenit San Pietroburgo-Juventus.

Ricordiamo che, ovviamente, tutte le altre partite saranno comunque visibili per chi possiede l’abbonamento con Mediaset.

La partita di Champions League trasmessa da Amazon Prime Video mercoledì 3 novembre 2021: quale sarà

La scelta è tra Inter e Milan. Fino a ora tutti coloro che possiedono l’abbonamento hanno potuto vedere la partita delle 21, ma oggi, per la prima volta, non sarà così.

Dove vedere Porto-Milan e Sheriff-Inter?

Alle ore 18,45 Prime Video trasmetterà la diretta di Porto-Milan. Sheriff-Inter sarà invece trasmessa da chi possiede l’abbonamento con Mediaset.

Europa League e Conference League, dove vedere Legia Varsavia-Napoli, Olimpique Marsiglia-Lazio e Roma-Bodo

Giovedì è il turno delle Coppe minori. Si comincia alle 18,45 con Legia Varsavia-Napoli, mentre alle ore 21 andranno in scena Olimpique Marsiglia-Lazio e Roma-Bodo Glimt. Dunque, la prima partita di ritorno dei gironi di qualificazione, così come anche per la Champions League.

La partita di Champions League trasmessa da TV8 giovedì 4 novembre 2021: quale sarà

I giallorossi cercheranno di riscattare l’imbarazzante punteggio tennistico ottenuto all’andata, ma sono ampiamente in corsa per il passaggio del turno. Anche se a fasi alternate, sia Lazio che Napoli restano decisamente in corsa.

Ma scopriamo quale sarà la partita trasmessa in chiaro su TV8 giovedì 4 novembre 2021 di Europa League. La prescelta sarà con tutta probabilità Marsiglia-Lazio, alle ore 21:00 ad andare in onda su TV8. A meno di cambiamenti dell’ultimo momento, saranno i biancocelesti a essere visibili in chiaro.

Ribadiamo dunque che saranno le seguenti le partite trasmesse dai principali canali (non tutte in chiaro) la prossima settimana:

Zenit-Juventus martedì 2 novembre 2021, ore 21:00, su Canale 5

Porto-Milan mercoledì 3 novembre 2021, ore 18:45, su Prime Video

Olimpique Marsiglia-Lazio giovedì 4 novembre 2021, ore 21:00, su TV8