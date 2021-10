Velletri, ci ha lasciati la professoressa Antonietta Betti

Purtroppo la professoressa Antonietta Betti ci ha lasciati dopo una brutta malattia. La città di Velletri la ricorderà sempre per essere stata un’insegnante di Matematica e Scienze eccellente, per il suo impegno nel sociale, nella politica e per il suo amore verso il teatro.

Sfortunatamente, una malattia improvvisa non le ha lasciato scampo. Una persona di spessore, sempre pronta ad aiutare gli altri, in particolar modo i suoi studenti, a cui a dedicato tutta la vita. Una donna intelligente, intraprendente e con idee brillanti.

È una morte che riguarda l’intera comunità di Velletri, perché Antonietta Betti era una persona sempre presente in ogni ambito, con cui si poteva discutere di qualsiasi argomento e su cui si poteva fare affidamento.

Personalmente, mi unisco al dolore della famiglia.