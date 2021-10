Patrica. È stato finalmente ripristinato il servizio di raccolta indifferenziata

<< In questi giorni convulsi – dichiara l’Assessore Curzio Borsellino – abbiamo organizzato e partecipato attivamente a tavoli di lavoro per riuscire a risolvere la questione nel più breve tempo possibile, abbiamo messo in campo idee e strumenti e ce l’abbiamo fatta.

Ringrazio il Sindaco Lucio Fiordalisio, l’Arch. Libosi Michela e la Ditta Lavorgna per la forte collaborazione, ma il ringraziamento più grande va alla cittadinanza patricana che ha immediatamente compreso il disagio non dipeso dalla nostra gestione e che ha agito con coscienza e consapevolezza.

Veramente grazie.

Si ripartirà venerdì come da calendario con la raccolta dell’indifferenziato e di pannolini e pannoloni, rimarrà sospeso al momento il servizio raccolta ingombranti. >>