Un’altra mattinata difficile quella di oggi, 27 ottobre 2021, per i pendolari della tratta Roma-Lido: la circolazione dei treni è stata sospensa a causa del malore di un passeggero, che purtroppo non ce l’ha fatta.

Roma-Lido, tratta sospesa per il decesso di un passeggero

Verso le 9:00 di questa mattina, la tratta Roma-Lido ha subìto un’interruzione per il malore di un passeggero nei pressi della stazione di Ostia Antica. Purtroppo, per l’uomo, di 72 anni, non c’è stato nulla da fare: inutile ogni tentativo di soccorso. Sul posto, sono presenti gli agenti di Polizia per i rilievi del caso.

Atac informa che sono attivi i bus sostitutivi:

#info #atac – Aggiornamento Ferrovia #romalido servizio sospeso tratta Lido Centro <-> Acilia, bus sostititivi Colombo <-> Acilia; tratta in servizio Acilia <-> Roma #roma — infoatac +😷= (@InfoAtac) October 27, 2021

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio