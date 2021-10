A1. Chiusa per quattro ore notturne l'uscita della stazione di Ferentino

A1 Milano-Napoli: chiusa per quattro ore notturne l’uscita della stazione di Ferentino giovedì 28 ottobre 2021. Ecco tutte le info.

Le info sulla chiusura notturna dell’uscita della stazione di Ferentino

Sulla A1 Milano-Napoli, per attività di ispezione di un portale segnaletico, in orario notturno, dalle 1:00 alle 5:00 di giovedì 28 ottobre, sarà chiusa la stazione di Ferentino, in uscita per chi proviene da Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Frosinone.

Foto di repertorio