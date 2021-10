Incidente mortale ieri sera, 26 ottobre 2021, poco prime delle 20:00 a Roma, in zona Parioli: un 91enne è stato investito ed è morto sul colpo.

Tragico incidente ai Parioli: morto un 91enne

Tragico incidente ieri sera lungo il viale Bruno Buozzi: un 91enne è stato investito da un’auto mentre si trovava in strada con il suo badante. Per l’anziano non c’è stato nulla da fare: è risultato vano ogni tentativo di soccorso. Il badante è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I: l’uomo ha riportato divers ferite ma non è in pericolo di vita.

Illeso il conducente dell’auto, che si era comunque fermato a prestare soccorso. Ora sarà la Polizia Locale di Roma Capitale a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa al traffico fino a mezzanotte.

Foto di repertorio