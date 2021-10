Nella giornata di oggi, martedì 26 ottobre 2021, alle ore 13;17, la S.O. ha inviato in via Pomezia, a Roma ,diverse squadre VVF per incendio appartamento.

Incendio in un appartamento di via Pomezia: grave una donna di 50 anni

I soccorritori intervenuti precocemente hanno estratto dall’abitazione (ubicata al piano rialzato di un palazzo), una donna di circa 50 anni .La stessa è stata trasportata dal personale del 118 in codice rosso in ospedale.