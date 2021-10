Assunzioni Pfizer: posti di lavoro anche nel Lazio. Ecco i dettagli

Come viene riportato da Circuito Lavoro, sono in arrivo nuove assunzioni in Pfizer. La nota casa farmaceutica è alla ricerca di giovani laureati, nelle sedi di Lazio e Lombardia. Ecco tutte le posizioni aperte e come inviare la candidatura.

Assunzioni Pfizer: tutte le posizioni aperte

Pfizer è una casa farmaceutica statunitense. Con sede centrale a New York, rappresenta una delle più grandi aziende operanti nel settore della ricerca, produzione e commercializzazione di farmaci. Presente con sedi e uffici in tutto il mondo, costituisce una realtà lavorativa molto interessante e l’opportunità perfetta per chi è alla ricerca di un lavoro dinamico e stimolante. In questo momento, in particolare, Pfizer ha pubblicato alcune offerte di lavoro rivolte a giovani laureati. Gli annunci riguardano le sedi in Lombardia e nel Lazio. Di seguito le posizioni aperte:

Hub Labeling Manager a Roma;

Associate Director, Epidemiology a Milano;

Medical Director – Product Safety Surveillance and Reporting a Milano;

Sr Medical Advisor Rare Disease – Endocrine a Roma;

Director, Epidemiology -Safety Surveillance Research Scientist a Milano;

I&I Medical Scientific Relations a Roma;

Global CAPA Program Oversight Director a Milano;

Study Portfolio Strategy Lead a Milano.

Come candidarsi

Tutte le posizioni aperte e i requisiti necessari possono essere consultati direttamente sul sito ufficiale di Pfizer, nella sezione “Lavora con noi”. Per candidarsi bisognerà cliccare sul ruolo di interesse e compilare il form online.