Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma nello scalo di Fiumicino sia all’interno che lungo le vie adiacenti degli scali.

I controlli

In particolare i Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino unitamente al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma e della Stazione Carabinieri Forestali di Ostia hanno controllato una società che offre servizi di parcheggio ed autolavaggio.

Al termine dell’attività, l’amministratore è stato deferito alla competente Autorità con ammenda di 1.600 euro, poiché presso la struttura era stata installata, senza la prevista autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro di Roma, una telecamera per riprendere i propri dipendenti mentre svolgevano la loro attività lavorativa.

Inoltre l’attività non era in possesso del registro di carico/scarico dei rifiuti speciali prodotti e dei relativi documenti di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e dei fanghi prodotti, pertanto è stata sanzione per 4.133 euro.