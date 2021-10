A1, code di 5 km tra Pontecorvo e Frosinone per un incidente: un ferito

Poco prima delle ore 6:30 di oggi, 26 ottobre 2021, sull’autostrada A1 Milano – Napoli, è avvenuto un incidente nel tratto compreso tra Pontecorvo e Frosinone in direzione Roma all’altezza del km 638.

Incidente sulla A1: code tra Pontecorvo e Frosinone

Il sinistro ha visto coinvolti una cisterna che trasportava carburante ed una autovettura e nel quale una persona è rimasta ferita.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti, i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Al momento, il traffico transita su due corsie e si registrano circa 5 km di coda in diminuzione tra Pontecorvo e Frosinone in direzione di Roma.

Per gli utenti che da Napoli sono diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Cassino, percorre la SS 6 Casilina in direzione Roma e successivamente rientrare in A1 a Frosinone.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio