Disagi con l’acqua in dieci Comuni ciociari: quando e dove

Comune di Cassino : strada Colle San Germano, strada Gargano Ricci, via Palombo, via Collenuovo, via Collecanne, strada Guado Santa Maria, strada Guado del Lupo, via Collecedro, via Marine, via San Montino, via Selvone, via Panaccioni, via San Cesareo, Ex SS 430, via Magnavacca, via Valle Moscosa, via del Garigliano; zone limitrofe

: strada Colle San Germano, strada Gargano Ricci, via Palombo, via Collenuovo, via Collecanne, strada Guado Santa Maria, strada Guado del Lupo, via Collecedro, via Marine, via San Montino, via Selvone, via Panaccioni, via San Cesareo, Ex SS 430, via Magnavacca, via Valle Moscosa, via del Garigliano; zone limitrofe Comune di Pignataro Interamna : via Selvaroccia e tutto il centro (bassa pressione)

: via Selvaroccia e tutto il centro (bassa pressione) Comune di San Vittore del Lazio : via Rotarelle, via Casilina sud, via Porchio, via Granarelli, via Stazione, SP 328, via San Cesario, via Tascellone, zone limitrofe

: via Rotarelle, via Casilina sud, via Porchio, via Granarelli, via Stazione, SP 328, via San Cesario, via Tascellone, zone limitrofe Comune di Cervaro: via Fadoni, via Rossini, via trivio, via Giacomo Leopardi, via Mazzini, piazza Casaburi, via Porchio, via Appia Nuova, via Fontanelle, via Le Pudro, via Querceto, via Regatello, via Mulini, zone limitrofe.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

Acea Ato 5 si scusa per i disagi.

Inoltre, segnalati problemi sempre per lo stesso giorno in altri paesi della provincia di Frosinone.

Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata, martedì 26 ottobre dalle ore 09:00 alle 16:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcuni comuni. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

Comune di Coreno Ausonio: intero territorio;

intero territorio; Comune di Ausonia: intero territorio;

intero territorio; Comune di Castelnuovo Parano: intero territorio;

intero territorio; Comune di Vallemaio: intero territorio;

intero territorio; Comune di Sant’Andrea del Garigliano: intero territorio;

intero territorio; Comune di San Giorgio a Liri: lato superstrada, via Morelle.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

Acea Ato 5 si scusa per i disagi.