Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 si è sviluppato un pericoloso incendio all’interno della Galleria ferroviaria Sgurgola. Contemporaneamente uno degli operatori alla guida del locomotore è stato colto da malore.

La vicenda

Quindi, si sono resi necessari gli interventi di recupero, soccorso e assistenza. E’ stata una esercitazione di protezione civile per verificare l’efficacia delle procedure previste dal piano di emergenza della galleria, i tempi di risposta degli interventi e il coordinamento tra le diverse strutture del territorio.

Questi gli obiettivi dell’esercitazione organizzata Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) in collaborazione con la Protezione Civile, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone, l’ARES 118 di Frosinone, le Forze dell’Ordine, il 112 e il Comune di Sgurgola con il coordinamento della Prefettura di Frosinone, che in questi anni ha promosso diverse esercitazioni.

Adesso in specifici incontri verranno valutati i risultati per migliorare le azioni in futuro.