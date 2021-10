Pontina, incubo incidenti: doppio scontro e traffico in tilt. Due feriti

Altra mattinata difficile per i tanti automobilisti che quotidianamente affrontano la via Pontina. Nella giornata di oggi, lunedì 25 ottobre 2021, si registrano ben due incidenti.

Doppio incidente sulla Pontina: uno a Castel Romano, l’altro ad Aprilia

Due incidenti che hanno come comune denominatore il traffico. Il primo si è registrano intorno alle ore 09:30, all’altezza di Castel Romano, in direzione Pomezia. Il secondo, che ha avuto come conseguenza il ferimento di due persone, è avvenuto al km 38 di Aprilia, direzione Roma.

Stando a quanto trapela, dovrebbe trattarsi di un tamponamento tra più veicoli. In entrambi i sinistri si registrano delle lunghe code.