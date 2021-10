Giornata di Ognissanti caratterizzata dalle piogge come “tradizione” quella prevista sulle province di Roma e Frosinone per lunedì 1 novembre 2021. Chiusura del ponte bagnata, dunque, per quanti avranno la fortuna di beneficiare della festività prevista dal calendario, con il tempo che dovrebbe ad ogni modo rimettersi rapidamente e regalare, dopo una mattinata ancora incerta, qualche sprazzo di sole nella successiva giornata di martedì 2 novembre. Temperature ancora gradevoli, prima del brusco calo previsto nel fine settimana.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 1 e martedì 2 novembre 2021.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 1 novembre:

Notte: Coperto con pioggia debole

Mattina: Coperto con pioggia

Pomeriggio: Coperto con pioggia

Sera: Pioggia di forte intensità

Temperatura prevista: min 16° C; max 19° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 2 novembre:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 14° C; max 18° C. Venti: debole/media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 1 novembre:

Notte: Coperto con rovesci di pioggia

Mattina: Coperto con pioggia

Pomeriggio: Coperto con pioggia

Sera: Coperto con rovesci di pioggia

Temperatura prevista: min 13° C; max 17° C. Venti: deboli

Martedì 2 novembre:

Notte: Pioggia di forte intensità

Mattina: Nubi irregolari con rovesci di pioggia

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 12° C; max 17° C. Venti: deboli