Vico nel Lazio. Effettua un bonifico di 600 euro per un tagliaerba ma è una truffa

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Vico nel Lazio, a conclusione di attività info-investigativa intrapresa a seguito della denuncia querela sporta nel mese di agosto u.s. da un 38enne del luogo, hanno deferito in stato di libertà per truffa in concorso una 47enne della provincia di Padova e una 44enne della provincia di Piacenza, entrambe già censite per analoghi reati.

Nello specifico, il denunciante aveva effettuato un bonifico di 600 euro su una carta prepagata Sisalpay, intestata ad una delle due donne, per l’acquisto di un trattorino tagliaerba ordinato tramite la sezione annunci di un noto social network, che però non veniva mai recapitato al malcapitato, mentre le truffatrici si rendevano entrambe irreperibili una volta ricevuto il pagamento.

Foto di repertorio