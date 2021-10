A Piedimonte San Germano, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, ha tratto in arresto una 49enne di nazionalità marocchina e residente nel predetto comune, in esecuzione all’ ordine di carcerazione e contestuale sottoposizione alla misura della detenzione domiciliare , emessa dal Tribunale di Cassino, dovendo la stessa espiare la pena residua di mesi 4 (quattro) di reclusione per il reato di “estorsione” commesso nell’anno 2006 ai danni di un anziano del luogo nei cui confronti era legata da un rapporto di collaborazione e assistenza.

L’altro episodio di cronaca

Sempre a Piedimonte San Germano, gli stessi militari, a conclusione di specifica ed immediata attività info-investigativa , svolta anche con riscontri testimoniali e documentali, deferivano in stato di libertà , alla competente A.G., un 28enne ed un 25enne, entrambi residenti nella “Città Martire” (già gravati da vicende penali per reati contro la persona ed il patrimonio) poiché resisi responsabili, in concorso tra loro, del reato di “lesione personale”.

L’attività investigativa permetteva di accertare che gli stessi, nella notte del 16 ottobre. u.s , nei pressi di un noto esercizio pubblico (spesso ritrovo dei giovani), sito a Villa santa Lucia, aggredivano fisicamente per futili motivi un uomo che, nella circostanza, era costretto a ricorrere alle cure mediche presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cassino ove, i sanitari, gli diagnosticavano varie contusioni al naso e al volto.