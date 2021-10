Nella giornata di ieri, in poche ore, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno arrestato tre persone e denunciato una quarta con l’accusa, a vario titolo, di furto aggravato e tentato furto aggravato.

I fatti

Nel pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato un 34enne macedone, senza fissa dimora e con precedenti, ritenuto responsabile del furto di capi di abbigliamento, del valore di 370 euro, da un negozio della Galleria Forum Termini. L’uomo è stato notato dal personale del negozio mentre rimuoveva le placche antitaccheggio dagli indumenti esposti ed è stato fermato appena dopo le casse, attraversate senza pagare. I Carabinieri sono intervenuti e lo hanno bloccato, sequestrando una tronchesina utilizzata per il furto e recuperando tutta la refurtiva.

I Carabinieri della Stazione Roma San Paolo, invece, hanno arrestato un 31enne dell’Ecuador, senza occupazione e già noto alle forze dell’ordine, fermato dal direttore di un negozio di abbigliamento in viale Leonardo da Vinci appena dopo aver rubato un giubbotto del valore di 130 euro. I Carabinieri sono intervenuti bloccando il 31enne e recuperando la refurtiva, poi riconsegnata al negozio.

In serata, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un 31enne della Repubblica Ceca, senza fissa dimora e già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma, sorpreso mentre tentava di forzare la saracinesca di un negozio di cosmetici in via Tomacelli utilizzando come leva una spranga di ferro.

Nella notte, infine, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato un 46enne romano sorpreso in via Chiaramonte mentre era intento ad asportare parti meccaniche da un ciclomotore in sosta.