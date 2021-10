Una morte avvenuta davanti gli occhi dei passanti. Prima il malore, poi la caduta dalla banchina e, infine, il treno che investe un uomo di 50 anni. È quello che è successo mercoledì scorso a Roma, nella stazione Giulio Agricola.

Muore travolto dalla Metro: è morto Armando Zoffranieri

Identificata la vittima: si tratta di Armando Zoffranieri, un uomo di 50 anni nato in Germania ma residente in Ciociaria, più precisamente nella zona di Monte San Giovanni Campano.

L’uomo, dopo aver accusato un malore, ha perso l’equilibrio ed è caduto dalla banchina. La vittima, poi, è stata travolta dal treno che in quel momento stava sopraggiungendo. Sul posto sono subito sopraggiunti gli uomini dei Vigili del Fuoco che hanno subito alzato il convoglio ma non hanno potuto far altro che accertare la morte dell’uomo.

Il 50enne lascia la moglie e una figlia.