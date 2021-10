Questa mattina, dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, congiuntamente al personale di ACEA, ARETI e dell’ATER, hanno eseguito mirati controlli presso una palazzina in via Santa Rita da Cascia, al fine di verificare la presenza di allacci abusivi alla corrente elettrica ed alle condutture dell’acqua.

Il blitz di stamattina

Contestualmente, nelle cantine occupate abusivamente del medesimo edificio, i Carabinieri hanno effettuato minuziose verifiche anche con l’ausilio delle unità cinofile dell’Arma, per contrastare ogni forma di illegalità.

Il bilancio complessivo del controllo è di 30 persone denunciate a piede libero, accusate, a vario titolo, di furto aggravato e per invasione di terreni o edifici.

In particolare, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno accertato la presenza di 6 allacci abusivi alla rete elettrica, di cui 4 diretti alla rete pubblica e 2 in danno dell’ATER, 20 allacci abusivi alla rete idrica in danno di ACEA Ato2.

Le altre 4 persone denunciate dai Carabinieri sono ritenute responsabili di invasione di terreni ed edifici per avere occupato abusivamente degli immobili.

I Carabinieri con i tecnici incaricati hanno provveduto contestualmente al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rimozione degli abusi accertati.

Ulteriori attività sono tuttora in corso da parte dei Carabinieri per il recupero dei veicoli parcheggiati intorno alla palazzina, risultati sprovvisti di copertura assicurativa.