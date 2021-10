E’ successo in via della Lega Lombarda alle 10.40 del mattino. Il proprietario di un appartamento, guardando dallo spioncino della porta per capire chi stesse suonando al campanello, ha visto un uomo sconosciuto armeggiare sulla sua serratura.

La vicenda

Spaventato ha chiamato il portiere dello stabile che, accortosi delle cattive intenzioni del 41enne, ha provato a bloccarlo, venendo tuttavia spintonato più volte anche in maniera violenta dall’uomo, che in questo modo è riuscito a scappare inseguito dal portiere. L’inseguimento è proseguito fino a piazzale delle Province, dove una pattuglia del commissariato Porta Pia, diretto da Angelo Vitale, ha intercettato il capannello di persone. Alle urla del portiere “fermatelo è un ladro” gli agenti non hanno avuto alcun dubbio e lo hanno immediatamente bloccato.

Perquisito il 41enne è stato trovato in possesso di alcuni utensili utili allo scasso: un paio di forbicine, 1 confezione di svitol, 1 metro, una piccola morsa e 1 chiave alterata artigianalmente ed utilizzata come passepartout.

Al termine degli accertamenti G.N. 41enne di origine georgiana è stato arrestato per rapina e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.