Temperature in netto calo nella provincia di Roma e Frosinone. Sarà così anche nel fine settimana? Andiamo a scoprire quali sono le previsioni meteo previste per venerdì, sabato e domenica rispettivamente 22, 23 e 24 ottobre 2021 nella zona della provincia di Roma e Frosinone.

Previsioni meteo 22-23-24 ottobre 2021 in provincia di Frosinone

Venerdì: previsto maltempo con piogge che dovrebbero arrivare fino a 10 mm. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3183m.

Sabato: tempo in netto miglioramento anche se non mancheranno dei rovesci, soprattutto verso la fascia notturna. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3001m.

Domenica: tempo nuvoloso ma non dovrebbero essere previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3230m

Previsioni meteo 22-23-24 ottobre 2021 in provincia di Roma

Venerdì: cieli nuvolosi e piogge fino a 2 mm. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3016m.

Sabato: cieli nuvolosi e piogge fino a 3 mm. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2897m.

Domenica: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3205m.