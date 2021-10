Gli agenti della Sezione Volanti, diretta da Massimo Improta, hanno arrestato B. L. di 19 anni, resosi responsabile del reato di Maltrattamenti in Famiglia. I poliziotti sono intervenuti in via Domenico Cavalca per la segnalazione di un soggetto in escandescenza che stava aggredendo la madre in casa.

Ecco cosa è successo

Giunti prontamente sul posto, gli agenti hanno notato una donna in lacrime che chiedeva il nostro aiuto dal balcone del primo piano. Entrati nell’abitazione, la donna 45enne, ancora molto scossa ed agitata, ha riferito di essere stata aggredita fisicamente e verbalmente dal figlio, quest’ultimo presente sul posto. Il ragazzo, seduto sul divano, alla vista dei poliziotti è scattato in piedi e ha iniziato ad inveire contro la madre.

Gli agenti hanno cercato allora di calmarlo ma quest’ultimo, sempre con aria aggressiva, ha cercato il contatto fisico con gli agenti, proferendo frasi del tipo “VOLETE VEDERE CHE MENO PURE A VOI? VI CONSIGLIO DI USCIRE ALTRIMENTI CI PENSO IO”.

Ancora alterato, il 19enne ha nuovamente cercato di aggredire la madre e l’aggressione è stata evitata solo grazie al tempestivo intervento degli agenti che lo hanno allontanato e poi accompagnato, con non poca difficoltà, all’interno dell’autovettura di servizio.

Una volta riportata la situazione alla normalità, la donna ha riferito di aver dovuto lasciare la sua abitazione dal mese di giugno e di aver trovato ospitalità presso l’abitazione di una sua amica, in quanto terrorizzata dalle continue violenze del figlio.

Stando a quanto riportato dalla donna, il figlio sarebbe un assuntore di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e hashish, e difatti nei giorni precedenti, dopo l’ennesima lite, era stata costretta a contattare il 112, e il personale dell’arma intervenuto aveva trovato diversi involucri di cocaina e Hashish in casa.

Per quanto riguarda l’ultima aggressione, la donna ha detto di essere tornata in casa per assicurarsi delle condizioni del figlio e per portargli della spesa, come era solita fare periodicamente, ma quest’ultimo non era presente e allora aveva deciso di rimettere un po’ in ordine l’appartamento.

Il figlio, appena rientrato, avendola vista, è andato su tutte le furie, iniziandola a spintonare fuori dall’abitazione, facendola quasi cadere dalle scale, tant’è che è stato chiamato il 112.

In sede di denuncia, la donna, nonostante presentasse evidenti rossori sul viso riconducibili al tipo di aggressione descritta e ricevuta dal figlio, ha rifiutato al momento l’intervento di personale sanitario.

A causa della serie di vessazioni nei confronti della madre, sia verbali che fisiche, protrattesi ormai da anni, e che avevano ingenerato nella donna un forte stato d’ansia, il ragazzo è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia ed associato presso una casa circondariale.

Foto di repertorio