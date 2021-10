Osteopatia – centro di eccellenza Roma Aurelia

OSTEOPATIA

Molto spesso succede di essere colpiti da disturbi delle articolazioni, blocchi o dolori muscolari che ci rendono limitati nei movimenti più semplici delle braccia, delle gambe o della schiena a volte accompagnati anche da sintomi dolorosi acuti.

Molte sono le cause che ci condizionano ad una vita sedentaria, oppure un movimento errato può creare una contrattura muscolare accompagnata poi da stiramento e infiammazione o ancora una postura scorretta si riflette su tutto il sistema articolare e muscolare.

Queste nostre problematiche funzionali possono essere trattate con ottimi risultati da una branca di medicina non convenzionale: l’osteopatia. Infatti con trattamenti osteopatici è possibile recuperare mobilità e dinamicità, che nella fase acuta sono veramente compromesse.

Quando l’apparato muscolo-scheletrico è sottoposto ad infiammazione, un bravo osteopata è in grado di analizzare la situazione e con una terapia manuale adeguata riesce a ricreare una rieducazione funzionale articolare che ristabilisca la giusta mobilità.

LA PROFESSIONALITA’ DELL’OSTEOPATA

L’osteopatia è riconosciuta anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come medicina che si basa sulla capacità, grazie alla palpazione del paziente e alla valutazione della postura, di individuare le disfunzioni somatiche e di risolvere tutte le problematiche che creano rigidità e dolore con trattamenti manipolativi.

In questi casi serve una persona esperta e professionale che sa in maniera competente con la manipolazione aumentare la distensione dei tessuti, la mobilità delle articolazioni eliminando i problemi strutturali e meccanici di tipo muscolo-scheletrico. L’ osteopata il personale sanitario che ci aiuta a risolvere problemi come sciatalgie, artrosi, nevralgie, cefalee e molti altri disturbi senza controindicazioni d’età, possono essere trattati anche i bambini e gli anziani senza nessuna controindicazione per le donne in gravidanza.

L’osteopata è in grado di fare una valutazione iniziale della problematica in corso e grazie ad una manipolazione che stimola il tessuto neurovegetativo si ottiene una maggiore vascolarizzazione e con qualche seduta si riesce ad ottenere la regressione dei sintomi sino alla ripresa completa.

L’osteopatia è in grado di risolvere problemi legati a disturbi della digestione, le forme di gastriti e colon irritato che sono causati da una scorretta postura.

L’ottimo lavoro di un osteopata preparato con manipolazioni a livello muscolo-scheletrico riesce a migliorare le funzioni del tratto digestivo sino ad eliminare tutti i malesseri.

E’ molto importante pensare che l’osteopata con la sola manualità e l’intervento di qualche strumento elettromedicale si concentra sull’area dolorosa da trattare sino a migliorare la funzione fisiologica.

Il centro fisioterapico Aurelio

Nel Centro fisioterapico Aurelio il paziente verrà accolto in un ambiente dove professionalità e capacità ad infondere fiducia sono la garanzia per chi vuole risolvere problemi posturali legati alla colonna vertebrale, al bacino o agli arti. E’ una struttura ambulatoriale dove il nostro team di collaboratori ti attendono per ascoltare la tua problematica, analizzare la situazione e risolvere alcuni postumi da traumi.

L’esperienza ormai ventennale rappresenta a Roma un punto di riferimento per tutte le persone che grazie all’osteopatia riescono a risolvere i problemi con la massima attenzione dei nostri professionisti. Sarete accolti nel Centro Fisioterapico Aurelio in un ambiente caratterizzato dalla massima affidabilità che vi faranno sentire la persona unica da trattare in maniera tempestiva, con molta gentilezza e soprattutto con le informazioni dettagliate fornite in modo semplice delle cure.

I nostri esperti con manipolazioni manuali sono in grado di formulare una diagnosi e di trattare il problema, sulla base delle approfondite conoscenze della medicina tradizionale (anatomia, fisiologia, neurologia, ecc..) senza l’utilizzo di farmaci.

A volte i nostri professionisti stabiliscono un rapporto con il paziente che che è particolarmente sensibile ad interventi di prevenzione, con trattamenti programmati per evitare problemi posturali che con il tempo possono interessare l’apparato neuro-muscolo scheletrico.

Vengono trattati tutti i disturbi posturali con un’analisi attenta soprattutto per i ragazzi più giovani e in crescita, che nel tempo, a causa di posizioni scorrette, potrebbe incorrere in manifestazioni dolorose o vere e proprie patologie.

E’ importante il lavoro che viene fatto all’interno del Centro dedicato alla rieducazione posturale dal team del Dott. Andrea Tiburzi che saprà infondere molta fiducia nel paziente grazie al team di collaboratori.

Si applicano i concetti principali della medicina olistica con l’obiettivo di ottenere il benessere della persona basandosi su un principio di attenzione nei confronti non del singolo sintomo o malessere, ma cercando di raggiungere un equilibrio ottimale grazie alla prevenzione.

L’approccio olistico al paziente non si limita a curare il sintomo, ma ha come obiettivo portare la persona ad adottare uno stile di vita migliore, quindi non vengono escluse della medicina tradizionale ma si aggiunge alla ricerca di una qualità di vita che tenga conto anche degli aspetti di ricerca psicologici, emozionali e comportamentali.

C’è una conoscenza completa del paziente che porta ad individuare la causa principale che crea il disturbo fisico partendo dalla sua origine e non dalla sua manifestazione.

E’ un intervento integrato tra esperti del nostro centro che accompagnano la persona in un processo di recupero.