Isola del Liri, nei guai 21enne: era autore di diverse rapine

A Isola del Liri, i militari della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un ordine di sostituzione della misura detentiva degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere nei confronti di un 21enne della provincia di Napoli, domiciliato a Isola del Liri.

I fatti

In particolare, il giovane era stato tratto in arresto in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Frattamaggiore (NA) nel febbraio del 2020 mentre stava fuggendo a bordo di un’auto appena rapinata unitamente a un complice. Era stato poi riconosciuto quale responsabile di altre rapine, tutte avvenute nel capoluogo campano, sempre agli inizi del 2020. A luglio dello stesso anno, in attesa della definizione del procedimento penale, aveva chiesto ed ottenuto di scontare la misura presso il domicilio della zia materna a Isola del Liri.

Nel corso dei costanti controlli eseguiti dai militari della locale Stazione, venivano accertate delle gravi violazioni che, segnalate all’Autorità Giudiziaria che aveva disposto il provvedimento meno afflittivo, ha rideterminato l’aggravamento delle esigenze di custodia.

Nello specifico, nel corso delle verifiche dei Carabinieri, in due occasioni veniva accertata la presenza presso il domicilio del 21enne di pregiudicati provenienti dalla provincia di Napoli, nei confronti dei quali venivano avanzate proposte per l’applicazione del Foglio di Via Obbligatorio, non aveva alcun giustificato motivo la loro presenza in loco.

Il Giudice, concordando con le valutazioni dei Carabinieri, ha quindi disposto la sua traduzione presso il carcere di Vasto (CH).