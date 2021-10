Frosinone. In macchina con arnesi atti allo scasso: denunciato 31enne campano

L’uomo viaggiava a bordo di una berlina in compagnia di altre tre persone. Per tutte è scattato il provvedimento relativo al Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Frosinone.

I dettagli

La notte scorsa, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, finalizzati alla repressione e prevenzione dei reati, una pattuglia del reparto Volanti della Questura ha intercettato un’autovettura, il cui conducente, alla vista della Polizia, ha tentato inutilmente di dileguarsi.

Nel giro di pochissimi minuti l’auto è stata raggiunta e bloccata; identificati gli occupanti.

Sono quattro persone in “trasferta” dalla confinante Campania e con pregiudizi di polizia relativi a reati di natura predatoria.

La circostanza faceva propendere gli agenti ad controllo più accurato, per cui è stata effettuata una perquisizione veicolare, che ha dato esito positivo.

Rinvenuti nell’abitacolo un grosso e rudimentale piede di porco, una torcia led, un cacciavite di 27 cm ed uno di 18 cm.

Per il conducente, nonché proprietario del veicolo, è scattata la denuncia per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, mentre per tutti e quattro sono stati emessi altrettanti provvedimenti relativi al Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Frosinone.

Anche il veicolo è stato sequestrato ed il proprietario sanzionato essendo risultato privo dell’assicurazione obbligatoria.