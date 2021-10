Nella mattinata di oggi, 20 ottobre 2021, alle ore 09.00, la sala operativa ha inviato la Squadra 11/A con l’Autobotte AB/7 in Via Fonte Buono. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato predisposto in seguito ad un incendio sviluppatosi in un appartamento.

Ardeatino, incendio in appartamento: intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono intervenuti a causa dell’incendio della chiostrina di un appartamento al piano terra.

Arrivati sul posto, il personale VVF ha provveduto a spegnere immediatamente l’incendio, al fine di limitare i danni all’appartamento.

Non sono stati registrati feriti. Presenti sul posto anche le Forze dell’Ordine.