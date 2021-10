In data odierna la sala operativa del comando di Roma ha inviato la Squadra VVF 10/A in via Umberto Calosso n° 43 (RM) per un intervento di soccorso ad un Gufo.

Gufo rimane impigliato tra i rami di un albero

Il volatile probabilmente di proprietà di qualche allevatore, a causa dei lacci che aveva legati alle zampe era rimasto impigliato ai rami di un albero.

Dopo la liberazione da parte del personale VVF il volatile è stato consegnato ad una volontaria, per la custodia e la messa in sicurezza.