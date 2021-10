Tragedia sfiorata ieri pomeriggio, 18 ottobre 2021, ad Anagni.

Cosa è successo ieri pomeriggio ad Anagni

Nel tardo pomeriggio di ieri, una lite tra minorenni per poco non si è trasformata in tragedia: uno dei due giovani, durante il diverbio, avrebbe raccolto un sasso e lo avrebbe scagliato contro l’altro ragazzo, ferendolo al volto. Sul posto, sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, allertati da alcuni testimoni, e il personale del 118.

Temendo un risvolto drammatico della faccenda, è stata anche allertata l’eliambulanza, al fine di trasportare il giovane ferito in codice rosso a Latina.

Dopo una visita più approfondita, le condizioni del ragazzo non sono sembrate così gravi e quindi è stato trasportato all’ospedale di Frosinone, dove è tuttora ricoverato.

Sulla dinamica e sul movente del litigio indagano attualmente i Carabinieri.

Foto di repertorio