Ci siamo. Inizierà nel weekend del 23 e 24 ottobre 2021 il campionato di Basket serie D laziale 2021/2022, che vede il girone B di sole squadre romane. Gli altri due gironi (A e C) sono composti invece, da compagini delle province di Latina e Frosinone, oltre che romane.

Le parole di coach Frese

Nel girone B troviamo l’APDB Roma allenata dal duo Cesaretti-Frese, lo scorso anno entrambi Vice coach del capo allenatore Cristiano Mocci, ora alla Nova Basket Ciampino. Queste le parole di coach Valerio Frese: ”L’anno scorso ero l’assistente di Cristiano, che ringrazio perché da lui ho appreso molto. Sicuramente i ragazzi che quest’anno saranno le pedine principali della squadra, devono molto anche loro a Cristiano, perché comunque la scorsa stagione si sono ritrovati a giocare, dopo 2 anni che praticamente erano fermi, in un campionato di serie D e Mocci ha dato loro una mano. Io sto provando a proseguire il percorso che Cristiano aveva intrapreso, anche se sarà complicato. Sia io, che Corrado Cesaretti, che i ragazzi, ce la stiamo mettendo tutta”.

Pre season

Fino a metà settembre, l’APDB ha provinato diversi ragazzi che han provato così, ad entrare in squadra, iniziando poi con la preparazione nella seconda metà di settembre. ”Una preparazione durata circa 3 settimane, in cui i ragazzi si sono impegnati molto”. Come dichiarato dal coach romano, che sulla pre season aggiunge: ”La settimana scorsa abbiam fatto la prima amichevole: probabilmente a causa della stanchezza dovuta alla preparazione e al poco campo, perché avendo svolto tanta preparazione, abbiamo un po’ tralasciato il campo, ci siamo trovati un po’ impreparati a questa partita, che co munque è stata positiva. A prescindere dal punteggio e dalla prestazione, va tutto ”preso e messo nel cassetto”. Già con la seconda amichevole a Cave, siamo riusciti a sistemare molte cose che non erano andate bene. Di questo sono soddisfatto e do merito ai ragazzi, perché si sono impegnati e sono stati molto concentrati: hanno dato tutto nonostante ad esempio, dover giocare per 50 minuti in otto. Devo fargli i complimenti per questo”.

Il roster

”La squadra è prettamente giovane: a parte il capitano Andrea Verdini, classe 1987, la squadra è costruita intorno a ragazzi del 2000, quindi tutti di 21 anni. Spero però, che questo possa dare freschezza e imprevedibilità al nostro modo di giocare”. Come dichiarato da coach Frese, che continua affermando che, essendo i suoi ragazzi, un gruppo che si conosce, è un punto in più a favore dello stesso roster.

New season

Sulla new season ormai alle porte il neo coach dichiara: ”Il girone è un bel girone: è tosto. Arrivare ai play off sarebbe veramente un bel traguardo: per la società e per i ragazzi. L’obiettivo principale resta quello di migliorare nel collettivo, nel giocare insieme e soprattutto nel difendere. Stiamo lavorando molto da quel punto di vista, dove pecchiano un pochino: l’obiettivo è migliorare di partita in partita specialmente nella metà campo difensiva”.

Prima di campionato

L’APDB farà il suo esordio in campionato, in trasferta sul campo dello Sporting Club, in località Fiumicino (Roma), sabato 23 ottobre ore 18. ”Lo Sporting Club sarà una trasferta sicuramente difficile, ma noi dobbiamo affrontare tutte le partite senza avere timore dell’avversario. Perchè siamo giovani e potremmo perdere partite sulla carta facili di tanto e vincere tranquillamente contro la più forte del girone, proprio perché appunto siamo imprevedibili”. Queste le parole di coach Frese, che aggiunge: ”Il gruppo giovane è bello per questo, ma è anche difficile da gestire”.