Quali sono i migliori mercatini di Natale nel Lazio in questo 2021, provincia per provincia? Nei centri commerciali sono già in allestimento gli scaffali natalizi, così come nei supermercati iniziano a spuntare fuori i primi dolci del periodo. Natale 2021 si avvicina e l’attesa per i mercatini è alta.

Dopo un 2020 in cui sono stati assenti in tutta Italia. Andiamo a scoprire nella nostra regione quali sono quelli più rinomati.

Luoghi e date dei mercatini di Natale 2021 nel Lazio: il programma

Ancora non sappiamo quali saranno e se ci saranno restrizioni dovute al Covid, fatto sta che se la situazione non dovesse subire repentini peggioramenti, sono confermati i mercatini di Natale 2021 in tutta Italia.

Nel Lazio i più rinomati sono quelli legati ai Capoluoghi di provincia, ma sono tanti i piccoli borghi dove poter vivere la magia del periodo più bello dell’anno, soprattutto per i più piccoli (amanti dell’estate e atei permettendo).

Mercatini di Natale 2021 più belli in provincia di Viterbo

Uno dei presepi più belli, facilitato da scorci medievali è senza dubbio quello di Viterbo. Una cornice che ben si presta a quello che da sempre è uno dei mercatini di Natale più belli di sempre, a cui può essere associato anche un rilassante week-end alle Terme.

Sempre nella provincia viterbese, c’è già grande attesa per La Casa di Babbo Natale, che sarà fruibile dall’8 al 24 dicembre 2021 a Tarquinia.

Ancora non sono state confermate le date del Christmas Village di Sutri.

Mercatini di Natale 2021 più belli in provincia di Rieti

Un altro presepe vivente molto apprezzato si trova in provincia di Rieti, precisamente a Greccio. Il 24 dicembre, salvo future indicazioni differenti, dovrebbe iniziare il 24 dicembre e i mercatini, come consuetudine pressoché ovunque, saranno allestiti dal 6 dicembre. Sarà dunque un week-end lungo dunque il secondo dell’ultimo mese dell’anno poiché il 6 dicembre verrà di giovedì e il giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, cadrà di sabato.

La provincia di Rieti è ancora protagonista con l’allestimento del Paese di Babbo Natale, a partire dal 1 dicembre 2021, a Collalto Sabino.

Ancora non confermate le date del mercatino di Natale di Palombara Sabina.

Mercatini di Natale 2021 più belli in provincia di Latina

Un altro dei mercatini di Natale più rinomati è quello di Latina. Anche qui si partirà il 6 dicembre e si terminerà esattamente un mese dopo: il 6 gennaio 2022.

Ancora non confermata la data dei mercatini di Natale a Sermoneta, uno dei borghi più belli del Lazio.

Mercatini di Natale 2021 più belli in provincia di Roma

In provincia di Roma ci sarà anche il villaggio di Babbo Natale, che sarà allestito a partire dal 16 dicembre a Montorio Romano.

Ancora non confermate le date del Mercatino di Natale a Frascati.

Ancora non confermate le date del Mercatino di Natale a Marino.

Ancora non è stata confermata la data di inizio delle visite alla Casa di Babbo Natale a Lunghezza.

Ancora non confermate le date del mercatino di Natale e del presepe a piazza di Spagna.

Ancora non confermate le date di inizio del Christmas Village di Fiumicino.

Ancora non sono state confermate le date de Il regno di Natale al Luneur.

Il Regno di Natale a Vetralla inizierà il 19 novembre 2021e terminerà il 6 gennaio 2022.

Mercatini di Natale 2021 più belli in provincia di Frosinone

Ancora non confermate le date riguardanti il Mercatino di Natale al Parco Matusa, a Frosinone.

Il Magico villaggio di Babbo Natale di Aquino dovrebbe iniziare in netto anticipo: dal 9 novembre 2021.

Ancora non confermate le date del Magico Bosco del Natale di Cassino.

L’atmosfera natalizia inizierà a sentirsi dunque già dal 1 dicembre e a cncretizzarsi generalmente a partire dal 6 e fino allo stesso giorno di gennaio 2022. Fino a quella data sarà possibile godersi il Natale con i mercatini più belli del Lazio e anche il periodo legato alla Befana.

Ovviamente, per chi volesse godersi al meglio l’offerta di questo tipo, il consiglio è quello di visitare quelli del Nord Italia e dell’Est Europa. Per chi non volesse spostarsi molto e visitarne anche più di uno, invece, restare nel Lazio è la cosa migliore da fare, anche per risparmiare. Anche se la visita agli uni non ne esclude necessariamente una gli altri.

Segnalateci i vostri eventi promozionali per aggiornare la pagina con altri mercatini, altre date e rendere più ricco il programma, che è ancora in divenire.